Durante l’allenamento della Reggiana, il tecnico Bisoli ha incitato la squadra con urla di incoraggiamento, ripetendo più volte

"Forza! Forza! Forza! Andiamoci a prendere questa vittoria che dobbiamo salvarci!". Le urla del sergente Bisoli scuotono la Reggiana, mentre una cinquantina di tifosi assiste all’allenamento sotto un bel sole primaverile. In campo c’è anche Manolo Portanova, il più chiacchierato ovviamente, ma la scena è soprattutto di Mathis Lambourde che sembra proseguire la propria rinascita personale a suon di sgasate sulla fascia, dribbling e gol. Il tecnico anche ieri ha riproposto il 4-3-2-1 utilizzato nella vittoria con la Carrarese. I dubbi più grandi riguardano il ruolo di terzino sinistro, dove c’è un ballottaggio aperto tra Tripaldelli e Bonetti, mentre Bertagnoli - dopo il super gol e l’ottima prestazione contro i toscani - sembra in netto vantaggio su Charlys.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ’sergente’ Bisoli carica la truppa: "Forza, forza, andiamo a vincere"

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