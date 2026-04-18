Il rebus dell' omicidio di Dino Carta | chi e perché ha ucciso il personal trainer più di una ipotesi
Le indagini sull'omicidio di Dino Carta, noto personal trainer, hanno portato a diverse ipotesi senza ancora una conclusione definitiva. La vicenda si intreccia con il passato del giovane, deceduto il 28 ottobre 2023 in via Caracciolo, un episodio che ha sollevato interrogativi tra gli investigatori. La morte di Dino Carta ha suscitato un gran fermento, con ricostruzioni che cercano di fare luce sulle cause e sui possibili responsabili.
Sulla morte di Annibale Carta, per tutti Dino, ci si è avventurati in una serie di ricostruzioni, tirando in ballo anche il tragico precedente del ragazzo deceduto il 28 ottobre 2023 proprio in via Caracciolo. Senza alcun timore, tanto meno quello di correre il rischio di coinvolgere.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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