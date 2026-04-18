I 32 anni dell' Unms celebrati all' Orsa Valori sempre importanti

L'Unione Nazionale dei Militari e dei Servizi ha festeggiato i 32 anni con un evento all'Orsa. Durante la cerimonia, è stato ricordato il ruolo dei soldati italiani come difensori della legge e delle istituzioni, e si è sottolineato come i loro sacrifici, tra cadute, mutilazioni e ferite, siano ancora riconosciuti e onorati. La celebrazione ha rafforzato l’importanza dei valori condivisi e il rispetto per chi ha servito il paese.