I 32 anni dell' Unms celebrati all' Orsa Valori sempre importanti
L'Unione Nazionale dei Militari e dei Servizi ha festeggiato i 32 anni con un evento all'Orsa. Durante la cerimonia, è stato ricordato il ruolo dei soldati italiani come difensori della legge e delle istituzioni, e si è sottolineato come i loro sacrifici, tra cadute, mutilazioni e ferite, siano ancora riconosciuti e onorati. La celebrazione ha rafforzato l’importanza dei valori condivisi e il rispetto per chi ha servito il paese.
"I soldati d'Italia, i custodi della legge e delle istituzioni difensori dell'incolumità dei cittadini, caduti, mutilati e feriti nell'adempimento del dovere chiedono di non essere dimenticati”. Un messaggio, un'esortazione che da qualche anno ad oggi viene diffuso da un luogo di aggregazione e.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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