L’Italia ha annunciato la disponibilità a intervenire nello Stretto di Hormuz, una regione strategica per il traffico marittimo mondiale. La decisione è stata comunicata dal governo e riguarda l’impiego di mezzi militari per tutelare la libertà di navigazione. La mossa si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nell’area, con l’obiettivo di assicurare il passaggio sicuro delle navi.

L’Italia si è detta pronta a intervenire nello Stretto di Hormuz per garantire la libera navigazione. No, non abbiamo cambiato idea. E no, non è una scelta (del tutto) autonoma. Quando mobilita mezzi militari, il nostro Paese deve sempre renderne conto all’egemone che guida l’Europa, cioè gli Stati Uniti. Come per la questione ucraina, l’eventuale missione italiana riguarda il dopoguerra, ossia avverrebbe una volta cessate le ostilità. Roma si mobiliterebbe, dunque, soltanto di concerto con gli altri Paesi europei (i cosiddetti “Volenterosi” ) e soltanto su direzione americana. Detto questo, nel concreto la Difesa italiana ha già predisposto due cacciamine ed è preparata a offrire unità navali della Marina.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Hormuz, l’Italia scende in campo: la missione affidata a Meloni e i mezzi a disposizione

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