Nelle ultime ore nello Stretto di Hormuz si sono registrati diversi eventi. Le forze statunitensi hanno effettuato un blocco navale, mentre alcune petroliere sono tornate indietro dopo aver invertito rotta. Successivamente, le autorità iraniane hanno dichiarato che lo stretto è di nuovo aperto, consentendo il passaggio di una nave da crociera senza passeggeri a bordo.

Arriva l'annuncio dell'Iran: «Hormuz è completamente aperto». Passa una prima nave da crociera, senza passeggeri a bordo. Qualcosa sembra davvero muoversi, le borse schizzano in positivo, il prezzo del petrolio crolla. Poi il mare riporta alla realtà. Hormuz non è aperto, almeno non come viene raccontato. A dimostrarlo sono le rotte di alcune petroliere e altre imbarcazioni commerciali che, nel tentativo di attraversare lo Stretto, si bloccano all'improvviso. Inversione a U e tutto rimandato. Poi questa mattina (dopo il passaggio di qualche petroliera, l'inversione diventa sostanziale, Hormuz è di nuovo ufficialmente chiuso.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz chiuso (di nuovo), le ultime ore nello Stretto: il blocco navale Usa, l'inversione a U delle petroliere, il dietrofront di Teheran

Notizie correlate

Il cessate il fuoco tra Usa e Iran è già a rischio: Israele bombarda il Libano e Teheran blocca le petroliere nello Stretto di HormuzLa tregua annunciata nella notte tra Stati Uniti e Iran rischia di saltare, a causa del proseguimento delle operazioni militari di Israele in Libano,...

Petroliere, noleggi a prezzi da record per il blocco nello Stretto di HormuzA conferma che i grandi operatori marittimi 'sentono' prima ancora della politica quando la situazione evolve in senso negativo, era da mesi che i...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Guerra Iran, Media: bloccato transito nello stretto di Hormuz dopo i raid sul Libano; Hormuz, quali navi passeranno? L'Iran blocca (di nuovo) lo Stretto: Pedaggio di un dollaro al barile, da pagare in Bitcoin; Hormuz chiuso, le navi tornano indietro. L'Iran pubblica 2 rotte alternative per evitare le mine; Iran, lo stretto di Hormuz è completamente chiuso: cosa succede.

Iran: Hormuz chiuso nuovamente a causa del blocco Usa - LIVEL'Iran riapre parte dello spazio aereo, ma restano i nodi sui porti. Usa: 'Stop raid in Libano', Netanyahu: 'scioccato'. Teheran: 'Richiuderemo lo Stretto se il blocco Usa dei nostri porti continuerà' ... ansa.it

Guerra in Iran, la diretta | Stretto di Hormuz di nuovo chiuso: tensione tra Iran e Stati Uniti alle stelleIl comando militare iraniano ha nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz a causa del blocco statunitense. In un comunicato ha spiegato che il controllo del canale è tornato al suo «stato precedente» a ... milanofinanza.it

l comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense. Era stato riaperto dopo la tregua in Libano https://shorturl.at/McoVp - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Il comando militare iraniano afferma di aver nuovamente chiuso Hormuz a causa del blocco statunitense. #ANSA x.com