Hollywood sceglie la costa adriatica | la città diventa set di una nuova serie tv

La costa di Fasano si appresta a diventare un set televisivo grazie alla decisione di Universal Pictures di girare una nuova serie tv nella zona. La produzione si svolgerà dal 20 in poi e coinvolgerà diverse location della città, portando così l’attenzione di Hollywood su questa parte della Puglia. La scelta ha suscitato entusiasmo tra gli abitanti e le autorità locali, pronte ad accogliere le troupe.

FASANO - La costa fasanese si prepara a brillare sotto i riflettori di Hollywood. Universal Pictures, uno dei maggiori studi cinematografici al mondo, ha scelto il territorio di Fasano come location per una nuova produzione televisiva che trasformerà la città in un set cinematografico dal 20 al.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Sorrento set per la nuova serie Roberta Valente, nuova eroina della tv. La parola agli attoriRoberta Valente – Notaio in Sorrento, nuova fiction Rai in quattro serate, debutta domenica 12 aprile in prima visione su Rai 1. Lucca diventa set di una serie Netflix, via ai castingLucca, 11 aprile 2026 – Lucca si prepara a vivere un momento da grande protagonista, trasformandosi nel set di una importante serie internazionale...