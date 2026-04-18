Tempo di lettura: 2 minuti La notizia della scomparsa di Oscar Schmidt, per tutti semplicemente Oscar, ha gettato un enorme velo di tristezza non solo sul mondo del basket casertano ma in tutto il movimento. Il cestista brasiliano per lo sport della palla a spicchi è stato molto di più di un “semplice” atleta, quanto piuttosto un simbolo, una icona globale della pallacanestro. Nato in Brasile, Oscar ha letteralmente segnato un’epoca: quasi 50mila punti in carriera, record mondiale rimasto imbattuto per molti anni, e cinque partecipazioni alle olimpiadi. Pur senza mai giocare in NBA, è entrato nella Hall of Fame, unico brasiliano a riuscirci. Lo chiamavano “Mão Santa” per la sua straordinaria precisione al tiro, è stato uno dei più grandi realizzatori della storia del basket e simbolo indimenticabile della Juve Caserta.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ho visto un Re”, addio a Oscar: “Mão Santa” della Juve Caserta, va via molto più di un cestista

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