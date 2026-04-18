Gard ad Amici blocca l'esibizione dopo aver sbagliato Amadeus lo rincuora | A Sanremo succede sempre

Da fanpage.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la quinta puntata di Amici trasmessa sabato 18 aprile, Gard ha interrotto la propria esibizione dopo aver commesso un errore. Amadeus, presente in studio, gli si è rivolto con parole di conforto, ricordandogli che anche a Sanremo capita di sbagliare. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio, creando un momento di confronto tra il concorrente e il pubblico.

Durante un guanto di sfida nella quinta puntata di Amici di sabato 18 aprile, Gard interrompe l'esibizione dopo un suo errore. A rincuorarlo c'è Amadeus che gli menziona Sanremo e le volte in cui ai cantanti accade un episodio del genere.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo, sbotta in hotel: “Non mi fanno dormire”Elettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l'esibizione a Sanremo.

Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Con Lorenzo e Gard, Amici 25 cambia direzione: meno ballad e più nuovo pop italiano.

gard ad amici bloccaGard ad Amici blocca l’esibizione dopo aver sbagliato, Amadeus lo rincuora: A Sanremo succede sempreDurante un guanto di sfida nella quinta puntata di Amici di sabato 18 aprile, Gard interrompe l'esibizione dopo un suo errore ... fanpage.it

gard ad amici bloccaAmici 25, chi è Caterina Lumina: fidanzato, genitori, a rischio eliminazione? | Al ballottaggio vince GardCaterina Lumina in difficoltà ad Amici: sfide perse e ballottaggio mettono a rischio la sua permanenza. Scopriamo tutto su di lei. ilsussidiario.net

Digita per trovare news e video correlati.