Gard ad Amici blocca l'esibizione dopo aver sbagliato Amadeus lo rincuora | A Sanremo succede sempre

Durante la quinta puntata di Amici trasmessa sabato 18 aprile, Gard ha interrotto la propria esibizione dopo aver commesso un errore. Amadeus, presente in studio, gli si è rivolto con parole di conforto, ricordandogli che anche a Sanremo capita di sbagliare. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei presenti in studio, creando un momento di confronto tra il concorrente e il pubblico.

Durante un guanto di sfida nella quinta puntata di Amici di sabato 18 aprile, Gard interrompe l'esibizione dopo un suo errore. A rincuorarlo c'è Amadeus che gli menziona Sanremo e le volte in cui ai cantanti accade un episodio del genere.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Notte in bianco per Elettra Lamborghini dopo l’esibizione a Sanremo, sbotta in hotel: “Non mi fanno dormire”Elettra Lamborghini ha sbottato sui social nella notte dopo l'esibizione a Sanremo. Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... Una raccolta di contenuti Si parla di: Con Lorenzo e Gard, Amici 25 cambia direzione: meno ballad e più nuovo pop italiano. Gard ad Amici blocca l’esibizione dopo aver sbagliato, Amadeus lo rincuora: A Sanremo succede sempreDurante un guanto di sfida nella quinta puntata di Amici di sabato 18 aprile, Gard interrompe l'esibizione dopo un suo errore ... fanpage.it Amici 25, chi è Caterina Lumina: fidanzato, genitori, a rischio eliminazione? | Al ballottaggio vince GardCaterina Lumina in difficoltà ad Amici: sfide perse e ballottaggio mettono a rischio la sua permanenza. Scopriamo tutto su di lei. ilsussidiario.net