Frosinone esempio virtuoso nello sport scolastico | infrastrutture sopra la media nazionale
A Frosinone, il 64,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni si dedica allo sport nel tempo libero. La città si distingue per avere infrastrutture sportive che superano la media nazionale, offrendo spazi adeguati per l’attività fisica dei giovani. Questo dato dimostra una presenza significativa di praticanti e una realtà sportiva più sviluppata rispetto ad altre aree del paese.
Il 64,5% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni pratica sport in orario extrascolastico, un dato positivo che conferma una crescente attenzione all’attività fisica. Tuttavia, dietro questa percentuale si nascondono forti disuguaglianze legate a genere, condizione socio-economica e cittadinanza.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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