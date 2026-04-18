Fari LED 4? per Super73 | illuminano davvero la tua Ebike?

Recentemente si è parlato di fari LED a quattro luci installati su alcune biciclette elettriche di un marchio noto. Questi fari sono progettati per migliorare la visibilità durante le uscite notturne, ma resta da verificare se effettivamente offrono una maggiore illuminazione rispetto ai modelli tradizionali. La discussione riguarda anche la presenza di link di affiliazione nel materiale informativo, che può generare una commissione per chi li inserisce.

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