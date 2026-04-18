Durante una dichiarazione, un giocatore ha affermato che la squadra avversaria ha dominato la partita, sottolineando che avrebbe potuto segnare fino a cinque gol. Ha inoltre citato il nome di un compagno di squadra, specificando che ha il salario più alto nel club. La conversazione si è concentrata sui dettagli della partita e sulle caratteristiche dei singoli giocatori coinvolti.

Fabregas: «Il Sassuolo ci ha massacrato, poteva farne 5. Morata è quello che guadagna di più e.». Parla il tecnico del Como. Cesc Fàbregas analizza con estrema onestà il pesante passo falso del suo Como contro il Sassuolo, una sconfitta che frena le ambizioni Champions dei lariani dopo il precedente ko contro l ‘Inter. L’allenatore spagnolo non ha cercato giustificazioni, rendendo merito alla strategia perfetta dei neroverdi.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Ecco le parole del tecnico a Dazn nel post-partita: « Quando si perde si cercano sempre alibi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Una raccolta di contenuti

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