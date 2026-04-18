Fabiana Di Segni ha annunciato le sue dimissioni dal Partito Democratico, parlando di un aumento di violenza e di un linguaggio che, a suo avviso, si è fatto insostenibile dopo il 7 ottobre. Ha criticato in particolare il modo in cui il partito ha trattato le questioni legate a Israele e agli ebrei italiani, sottolineando un clima di tensione cresciuto negli ultimi mesi.

«Dal 7 ottobre in poi il linguaggio all'interno del Partito Democratico nei confronti prima di Israele e poi degli ebrei italiani è diventato insostenibile». A denunciare questo clima ormai saturo nel Pd è la consigliera dell'XI mMunicipio di Roma, Fabiana Di Segni, che con il nostro giornale ha commentato la lunga lettera di dimissioni consegnata ai colleghi del suo gruppo. Un luogo dove il dibattito ha raggiunto toni di violenza «inaccettabili» con battutine, schermaglie e aggressioni verbali tali da rendere l'aria irrespirabile. «Quando un membro del direttivo ha scritto “si chiama Israele, si legge nazismo” ho inviato una lettera di denuncia ai vertici del Pd.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fabiana Di Segni esce dal Pd: «Inaccettabile il clima di violenza contro gli ebrei»

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