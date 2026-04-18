L’Eurovision Song Contest 2026 si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio, con la Wiener Stadthalle come sede principale. Tra i partecipanti italiani figura Sal Da Vinci, mentre la Finlandia si presenta come una delle nazioni più attese, con la propria rappresentante già annunciata. La competizione coinvolge artisti provenienti da diversi paesi europei e si svolge con diverse serate di gara che culminano nella serata finale.

L’appuntamento con la musica europea si sposta tra il 12 e il 16 maggio nella capitale austriaca, dove la Wiener Stadthalle ospiterà l’edizione 2026 dell’Eurovision Song Contest. Mentre l’attenzione si concentra sulle performance artistiche, i preparativi per l’evento sollevano interrogativi non solo sulla competizione sul palco, ma anche sulle dinamiche legate al gioco del FantaEurovision, la cui organizzazione appare incerta in vista dell’imminente inizio del contest. Le probabilità di vittoria e le quote degli artisti. Analizzando le proiezioni fornite dagli esperti Sisal, emerge un quadro chiaro sulle preferenze che stanno delineando il possibile esito della gara a Vienna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurovision 2026: Sal Da Vinci in corsa, ma la Finlandia domina

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