Esce dal carcere minorile per andare in una comunità il 17enne che progettava una strage nel liceo artistico di Pescara

Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara e residente in provincia, che era stato arrestato dai carabinieri del Ros dell'Aquila con l'accusa di aver pianificato attentati terroristici in un liceo artistico di Pescara, sta per essere trasferito in una comunità educativa in Abruzzo. Attualmente si trova nel carcere minorile di Firenze, ma il 17enne lascerà la struttura il 17 aprile per entrare in una struttura dedicata ai minori.

Lascia il carcere minorile di Firenze e sarà ospitato in una comunità per minori abruzzese il 17enne originario di Pescara da tempo residente in provincia di Pescara, arrestato dai carabinieri del Ros dell'Aquila, con l'accusa di pianificare attentati terroristici andrà in una comunità educativa.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Progettava una strage all'artistico di Pescara, il legale del 17enne: "Mai dato motivi di preoccupazione"Il ragazzo, dopo aver frequentato per due anni le scuole superiori a Pescara, si è trasferito in provincia di Perugia.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A 17 anni fugge dalla comunità, fa tre rapine, viene preso ed evade dal carcere minorile di Torino; Rovigo, rivolta e tentativo di evasione nel nuovo carcere minorile; Diciassettenne evade due volte in tre giorni rubando le chiavi: Ferrante Aporti fuori controllo; Giovane detenuto fuggito dal carcere minorile di Torino: ha preso le chiavi e se ne è andato.

Esce dal carcere minorile per andare in una comunità il 17enne che progettava una strage nel liceo artistico di PescaraIl diciassettenne originario di Pescara ma da tempo residente a Umbertide (Perugia) arrestato dai carabinieri del Ros dell'Aquila con l'accusa di pianificare attentati terroristici andrà in una comuni ... ilpescara.it

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