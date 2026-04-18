Emergenza agricoltura | protesta degli avellinesi a Napoli

Il settore agricolo della provincia di Avellino sta attraversando una fase di grave crisi e si prepara a manifestare a Napoli. Il comitato degli agricoltori locali, guidato dal presidente Roberto Lauro, ha comunicato l’adesione alla mobilitazione in città. La protesta si concentra sulla richiesta di interventi concreti e urgenti per sostenere il settore, che negli ultimi tempi ha subito perdite significative. La manifestazione si svolgerà nelle prossime ore, coinvolgendo diverse categorie agricole della regione.

Avellino, 18042026 - Il settore primario dell’Irpinia e della Campania è arrivato al limite.Il comitato agricoltori avellinesi, guidato dal presidente Roberto Lauro, annuncia che il proprio gruppo aderirà alla mobilitazione di Napoli per chiedere con forza ciò che ormai è indispensabile: la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate “Il cibo non è una merce”: Agricoltori Avellinesi in protesta a RomaSotto lo slogan “Il cibo non è una merce”, agricoltori, pescatori e cittadini si ritroveranno nella Capitale per un corteo e un presidio che vedrà... Grattacielo, la protesta degli sfollati. Striscioni e cinquecento manifestanti: "L’emergenza non è un fatto privato"Un corteo di oltre 500 persone per chiedere "un sostegno concreto agli sfollati del grattacielo". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Protesta degli agricoltori in Puglia: in diecimila a Bari con Coldiretti; Contadini in piazza a Bari, protesta sul lungomare: Senza agricoltura non c’è futuro; Protesta agricoltori a Bari, Decaro fissa l'obiettivo: I nostri prodotti devono diventare tutti Igp e Dop; Bari, scoppia la protesta degli agricoltori. Coldiretti Puglia: Costi alle stelle, campagne al collasso. BARI AGRICOLTORI Bari, scoppia la protesta degli agricoltori. Coldiretti Puglia: Costi alle stelle, campagne al collassoLa mobilitazione nasce contro le emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'agricoltura pugliese ... statoquotidiano.it Contadini in piazza a Bari, protesta sul lungomare: Senza agricoltura non c’è futuroSono già migliaia gli agricoltori e gli allevatori scesi in piazza a Bari, sul Lungomare Nazario Sauro, per una mobilitazione ... immediato.net Nuovo attacco agli impianti irrigui, agricoltura in emergenza nel comprensorio di Rosarno: Il commissario straordinario del Consorzio di bonifica, dott. Giacomo Giovinazzo, in una lettera aperta rivolta alle istituzioni e alle organizzazioni agricole, lancia un nuov facebook