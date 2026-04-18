È tornata Euphoria ed anche il make-up massimalista che ha fatto impazzire tutti | come replicare i look della terza stagione

Da dilei.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni di attesa, la serie televisiva più seguita tra i giovani è tornata in onda, portando con sé un look molto appariscente e caratteristico. La terza stagione ha introdotto elementi nuovi, tra cui un’estetica che privilegia il massimalismo e dettagli vistosi. Il ritorno ha suscitato entusiasmo tra i fan, che ora cercano di riprodurre i look visti in trasmissione, accompagnati da tendenze di trucco e stile che richiamano l’ultima stagione.

“ Clean girl “ chi? Dopo un’attesa di ben quattro anni il teen drama più amato di tutti è tornato a prendersi la scena, con un ingente carico di nuovi elementi disturbanti e quell’ estetica massimalista che sin dal principio l’ha reso riconoscibile agli occhi del mondo. Triplicando l’hype e soddisfacendo le altissime aspettative, il primo episodio di Euphoria 3 è stato trasmesso con una proiezione speciale durante il primo weekend del Coachella 2026: tutto è iniziato da un salto temporale di cinque anni, con i protagonisti ormai ben lontani dal liceo e totalmente immersi in una realtà più adulta. Non può sorprendere poi molto, perciò, che anche il loro make-up, quello che dal 2019 direziona le tendenze, abbia subito una trasformazione.🔗 Leggi su Dilei.it

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