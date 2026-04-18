È morto Oscar Schmidt | perché a Caserta lo chiamavano Mano Santa e non era un caso

Da cultweb.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto Oscar Schmidt, noto come uno dei più grandi giocatori di basket, all’età di 68 anni. Il cestista brasiliano è morto a Santana do Parnaíba, nell’area metropolitana di San Paolo, dopo aver combattuto per diversi anni contro un tumore al cervello diagnosticato nel 2011. Durante la sua carriera, in particolare a Caserta, era stato soprannominato “Mano Santa” per le sue prestazioni sul campo.

Oscar Schmidt, una delle leggende più luminose del basket, è morto. Il cestista brasiliano aveva 68 anni ed è deceduto a Santana do Parnaíba, nell’area metropolitana di San Paolo, dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello che gli era stato diagnosticato nel 2011. L’annuncio è arrivato dalla famiglia, che in un comunicato ha voluto ricordare il coraggio e la dignità con cui Oscar ha affrontato questi anni difficili.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Oscar Schmidt (@oscarschmidt14) Per oltre 15 anni Oscar ha affrontato la sua battaglia contro un tumore al cervello con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un esempio di determinazione, generosità e amore per la vita”, hanno scritto i familiari.🔗 Leggi su Cultweb.it

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© Cultweb.it - È morto Oscar Schmidt: perché a Caserta lo chiamavano “Mano Santa” (e non era un caso)

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