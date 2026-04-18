In Italia, molti insegnanti precari affrontano ogni anno un percorso incerto, con contratti temporanei che si rinnovano senza garanzie di stabilità. Questa situazione crea una routine difficile, fatta di aspettative e incertezze, che coinvolge centinaia di professionisti dell’istruzione. La precarietà si ripercuote sulla continuità didattica e sulla qualità dell’insegnamento, mentre il sistema scolastico si trova a fare i conti con questa realtà.

La scuola italiana continua a poggiarsi su un equilibrio fragile, fatto di docenti che ogni anno ripartono da zero. C’è chi percorre centinaia di chilometri per una supplenza che ha già una scadenza scritta, chi si ritrova a dover dimostrare ancora una volta competenze già certificate, chi investe tempo e denaro in percorsi formativi che sembrano non bastare mai. È una condizione che non si limita alla precarietà lavorativa, ma scava nel quotidiano, trasformando l’insegnamento in un’esperienza di continua incertezza. In questo contesto, prende forma quello che un docente definisce una “liturgia del dolore”: non solo fatica fisica, ma un logoramento più profondo, alimentato da un sistema che rinvia continuamente il riconoscimento di chi, da anni, tiene in piedi la scuola.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Docenti precari, la “liturgia del dolore” che umilia la scuola

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