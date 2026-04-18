Crisi energetica come risparmiare sul gas

Con l’arrivo della primavera, le bollette del gas si riducono e i termosifoni vengono spenti, portando un po’ di sollievo alle famiglie. I consumi diminuiscono e le tariffe si abbassano rispetto ai mesi più freddi. Questa fase dell’anno permette di risparmiare sui costi energetici e di prepararsi a un possibile aumento dei prezzi in futuro. Le autorità e le famiglie monitorano attentamente le variazioni di spesa e di consumo.

Le bollette del gas in primavera scendono, i termosifoni si spengono e si tira un sospiro di sollievo. Comprensibile. Ma quest’anno potrebbe essere prematuro rilassarsi del tutto, perché quello che succede dall’altra parte del mondo ha un modo piuttosto diretto di arrivare nelle nostre case. Cerchiamo di comprendere la situazione e soprattutto cosa si può fare adesso, prima che arrivi novembre. Perché le bollette del gas potrebbero aumentare ancora. La crisi in Iran tiene banco sui mercati energetici da mesi. Lo Stretto di Hormuz è uno dei passaggi obbligati per il commercio mondiale di energia. Con le tensioni degli ultimi mesi, anche un accordo temporaneo non basta a tranquillizzare i mercati: soprattutto se Teheran sta studiando l’introduzione di pedaggi per le navi che ci transitano.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Crisi energetica, come risparmiare sul gas CRISI ENERGETICA in arrivo Ti spiego cosa ne penso! Notizie correlate Gas russo: il dilemma di Meloni tra geopolitica e crisi energeticaIl governo italiano affronta una sfida multidimensionale che intreccia la sicurezza energetica nazionale con le delicate relazioni internazionali e... Leggi anche: Iran, Dell'Acqua (Arera): "Raddoppio gas, autonomia energetica o sempre esposti a crisi" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crisi energetica globale: 5 consigli per ridurre il consumo dei tuoi device; Blog | Crisi energetica, si è parlato di rischio di ritorno alla didattica a distanza: sembra che la storia non insegni nulla; Scuola e austerity energetica, il possibile ritorno della Dad; Bozza Ue, verso proposta per ridurre le tasse sull'elettricità: cosa sappiamo. Crisi energetica, come risparmiare sul gasCon la crisi energetica attuali milioni di italiani cercano di risparmiare sul gas: ecco quali sono i consigli generali per diminuire i consumi ... dilei.it Crisi energetica e stretta sui consumi: l’Europa prepara il piano Accelerate Eu per cambiare abitudini e ridurre gli sprechiIl piano europeo Accelerate Eu punta a ridurre i consumi energetici intervenendo su lavoro, trasporti, riscaldamento e incentivi economici per affrontare la crisi energetica in corso. news.fidelityhouse.eu SALVATORE CAIATA (FDI): «ITALIA PRONTA A RISPONDERE ALLA CRISI ENERGETICA» Fratelli d’Italia propone strategie concrete per contenere l'impatto della crisi e proteggere le famiglie italiane dai rincari facebook “Il capolavoro di Trump in Iran: la crisi energetica globale e un premio al gas di Vladi il Criminale”: la mia rubrica su @ilvenerdi. x.com