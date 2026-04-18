Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 17 al 19 aprile

Questo fine settimana a Venezia e nei comuni vicini sono in programma numerosi eventi e iniziative. Dal 17 al 19 aprile 2026 si svolgono manifestazioni culturali, sagre, concerti e mostre che attirano sia residenti che turisti. Sono previste anche attività per famiglie e appuntamenti tradizionali che caratterizzano il periodo. Per chi vuole organizzarsi al meglio, è disponibile un programma dettagliato di tutte le iniziative in calendario.

Sono tantissimi gli eventi da vivere questo weekend a Venezia e provincia. Di seguito vediamo tutti quelli da non perdere dal 17 al 19 aprile 2026, impossibile segnalarli tutti, qui invece trovate il programma completo.Eventi topForte Marghera in Fiore: oltre 100 espositori, ingresso gratuito.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 15 al 17 aprile Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 17 al 19 aprile; Cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 aprile a Legnano e nell’Alto Milanese; Cosa fare a Firenze questo weekend; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile. Sagre, mercatini e grandi mostre Cosa fare questo weekend - facebook.com facebook Cosa fare a Milano oggi 18 aprile: "Elogio della vita a rovescio" al Piccolo e Gaia al Fabrique milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com