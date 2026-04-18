Il 25 aprile 2026 si avvicina e in Campania si prepara un evento speciale a Nola, vicino a Napoli. In quella giornata si terrà una visita al Tempio Dolcezza, un punto di riferimento per gli amanti della pasticceria di alta qualità. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti del settore, pronti a scoprire le creazioni e le novità proposte in questa occasione. La data rappresenta un momento atteso da tempo per gli appassionati di dolci e tradizioni culinarie.

Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato: il 25 aprile 2026 segna una data storica per la Campania, direzione Nola (Napoli), e per tutti gli appassionati di alta pasticceria. Un evento sicuramente meritevole di attenzione e interesse, che vogliamo fortemente consigliare agli amanti del settore e a semplici appassionati di. dolcezza!!! Nel cuore di Nola, in via Mario De Sena 36, il celebre pastry chef e volto televisivo Tommaso Foglia (visto, negli anni, anche a Cake Star, su Real Time, con Damiano Carrara) inaugura ufficialmente la sua nuova pasticceria. Indubbiamente si tratta di un progetto attesissimo che profuma di talento, che sa di sacrificio e di sogni diventati realtà.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Cosa fare in Campania il 25 aprile 2026? Visita al tempio dolcezza

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