Conte-Napoli diversi calciatori fuori dal progetto in caso di conferma | i nomi

Il futuro di Antonio Conte al Napoli dipende da un incontro che si terrà nelle prossime settimane tra l'allenatore e la dirigenza del club. Durante questa riunione si discuterà della volontà di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, alcuni calciatori attualmente in rosa potrebbero essere esclusi dal progetto. Al momento, non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Il futuro di Antonio Conte potrebbe essere ancora legato a SSC Napoli. Nelle prossime settimane è atteso un confronto decisivo con la dirigenza azzurra, dal quale potrebbe emergere la volontà comune di proseguire insieme anche nella prossima stagione. Un’ipotesi che, però, porterebbe con sé conseguenze importanti sul piano tecnico e sulla composizione della rosa. In quest’ottica, non ci sarebbe spazio per i calciatori attualmente in prestito. Nessuna chance, quindi, per Jesper Lindstrom, Marianucci, Lorenzo Lucca e Noa Lang, destinati a fare le valigie e a non rientrare nei piani del club qualora Conte restasse alla guida del Napoli. Capitolo a parte per Lang: l’esterno offensivo, reduce dall’esperienza in Turchia, difficilmente verrà riscattato dal Galatasaray.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Conte-Napoli, i fattori decisivi per il futuro | Parte 2

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