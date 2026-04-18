Antonio Conte ha deciso di non accettare l’incarico sulla panchina della Nazionale e preferisce concentrarsi sul Napoli. Secondo quanto riportato da un quotidiano locale, l’allenatore leccese ritiene che l’Italia non sia una priorità in questo momento e desidera portare avanti il progetto con il club partenopeo. La scelta di Conte risulta definitiva e non ci sono segnali di cambiamenti imminenti.

Antonio Conte ha scelto il Napoli e scarta la panchina della Nazionale. Secondo Il Mattino, il tecnico leccese non considera l’Italia una priorità per il prossimo futuro e punta a completare il ciclo azzurro. Conte e il Napoli: il terzo anno come obiettivo dichiarato. Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli si sta delineando con chiarezza. Il contratto del tecnico scade nel 2027, ma quello che emerge dalle valutazioni attuali è una concentrazione totale sul progetto partenopeo. Conte non ha mai considerato la Nazionale come un’alternativa concreta per la prossima stagione. L’allenatore è proiettato verso il completamento di un ciclo simile a quello di Maurizio Sarri, che concluse la sua avventura azzurra dopo tre anni ricchi di risultati e soddisfazioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte fra Napoli e Nazionale: rivelata la decisione dell’allenatore

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