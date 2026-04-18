Un colpo in banca a Napoli ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che hanno analizzato la dinamica dell’evento. Un esperto ha dichiarato che i responsabili non hanno agito senza preparazione, ma seguendo un piano preciso. Durante l’azione, i ladri si sarebbero mossi nel sottosuolo, scavando e utilizzando le fogne per la fuga. Le indagini continuano per identificare e rintracciare i responsabili.

“Non erano improvvisati. Chi ha scavato e si è mosso nel sottosuolo sapeva esattamente cosa stava facendo”. La valutazione, effettuata nel corso dell'intervista rilasciata al “Corriere del Mezzogiorno”, è dello speleologo Gianluca Minin, tra i massimi esperti delle cavità sotterranee di Napoli e già noto per il lavoro di valorizzazione della Galleria Borbonica, coinvolto ora come consulente tecnico nelle indagini sulla rapina alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d'Oro. Minin è sceso più volte nella rete fognaria della zona interessata dal colpo per effettuare rilievi diretti. Ha realizzato una mappatura tridimensionale ad altissima definizione del sistema sotterraneo, utilizzando strumenti di scansione avanzata.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Colpo in banca a Napoli, l'esperto: “Nessuna improvvisazione, piano preciso”. La fuga nelle fogne

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