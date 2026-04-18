Cobolli sfida Shelton a Monaco | l’azzurro punta al secondo titolo

Il 19 aprile 2026, il tennista italiano Flavio Cobolli disputa una partita a Monaco, con l’obiettivo di aggiudicarsi un titolo importante. La giornata prevede anche incontri a Barcellona, Rouen e Stoccarda, tutte sfide decisive per i partecipanti coinvolti. Cobolli si presenta in campo con l’intento di ottenere la seconda vittoria in carriera in questa categoria di tornei.

La domenica di tennis che si prospetta per questo 19 aprile 2026 vede il protagonista italiano Flavio Cobolli impegnato a Monaco per la conquista di un trofeo cruciale, in una giornata di appuntamenti decisivi tra Barcellona, Rouen e Stoccarda. Il tennista romano, dopo aver dimostrato un netto salto di qualità nel corso dell’ultimo anno, sfiderà l’americano Ben Shelton sulla terra battuta bavarese alle ore 13:30, con l’obiettivo di aggiungere alla bacheca il secondo titolo stagionale dopo quello ottenuto ad Acapulco lo scorso marzo. L’ambizione di Cobolli sul rosso di Monaco e il peso del confronto con Shelton. Il percorso che ha portato Flavio Cobolli alla finale di Monaco è segnato da un traguardo che ha ridefinito le sue gerarchie personali: la vittoria in semifinale contro Alexander Zverev.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Cobolli sfida Zverev a Monaco: l’azzurro punta alla seconda finaleFlavio Cobolli sfida Alexander Zverev per un posto in finale all'ATP 500 di Monaco.

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