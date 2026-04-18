Il 16 aprile, durante una giornata di protesta sindacale dei giornalisti, il palinsesto di Rainews24 ha trasmesso due volte uno speciale dedicato a Claudia Conte. Mentre molte testate hanno sospeso le trasmissioni, la rete ha comunque inserito questo contenuto nel suo palinsesto. La decisione di dedicare due appuntamenti alla giornalista si è verificata in quella giornata, nonostante l'interruzione delle attività di molte altre emittenti.

Mentre i professionisti dell’informazione hanno interrotto le attività per una protesta sindacale giovedì 16 aprile, il palinsesto di Rainews24 ha riservato una doppia messa in onda dedicata a Claudia Conte. La giornalista, la cui sfera privata è stata recentemente al centro dell’attenzione per il legame con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si è ritrovata protagonista di una programmazione che ha la trasmissione del documentario Benedetto Padre d’Europa nelle fasce orarie delle 5:30 e delle 15:30. La gestione dei contenuti Rai tra contratti strategici e flussi mediatici. L’intensità della presenza televisiva di Conte non appare come un evento casuale, ma sembra delineare una strategia di gestione dei contenuti che coinvolge diversi canali e direzioni della rete pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Claudia Conte protagonista: doppia messa in onda per lei

Notizie correlate

Claudia Conte, mentre i giornalisti scioperano, Rainews24 manda in onda il suo documentario due volteNonostante lo sciopero di giovedì 16 aprile che ha svuotato giornali e palinsesti della tv, c’è un volto che sembra non conoscere soste sugli schermi...

Caso Piantedosi, Maria Rosaria Boccia contro Claudia Conte: “Da lei giudizi offensivi”La presunta relazione tra la giornalista e conduttrice Claudia Conte e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riporta alla luce il caso di Maria...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Claudia Conte, parla il legale: Nessun libro scandalistico, pronti ad agire contro le diffamazioni; Piantedosi è solo la punta dell’iceberg Claudia Conte.

Rainews24 manda in onda due volte il documentario con Claudia ConteNel giorno dello sciopero, la tv pubblica manda in onda il lavoro della giornalista che ha rivelato la relazione con il ministro Piantedosi ... repubblica.it

Claudia Conte, chi è la giornalista che ha ammesso di avere una relazione con Piantedosi: le accuse all'ex Angelo Paradiso (poi assolto)Non è più solo un'indiscrezione da corridoio o un sospetto lanciato dai portali di gossip: la relazione tra Claudia Conte e il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è ormai una certezza della ... leggo.it

Claudia Conte, mentre i giornalisti scioperano, Rainews24 manda in onda il suo documentario due volte x.com

“Claudia Conte rispetta le persone e chiede rispetto" https://www.sassarinotizie.com/2026/04/17/claudia-conte-parla-il-legale-zero-rivelazioni-choc-zero-illegalita-o-favoritismi-zero-complotti-e-zero-ricatti/ facebook