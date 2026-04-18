Ciro Mennella morto sul lavoro a Napoli lutto a San Gennaro Vesuviano | annullati i concerti
A San Gennaro Vesuviano si piange la scomparsa di un operaio di 46 anni, deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto a Napoli. La notizia ha portato alla cancellazione dei concerti programmati in paese, mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, che lavora nel settore edile.
Lutto nel comune di San Gennaro Vesuviano per la morte dell'operaio Ciro Mennella, 46 anni, vittima di incidente sul lavoro. Annullati gli eventi di stasera.🔗 Leggi su Fanpage.it
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