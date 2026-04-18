Nel primo trimestre del 2026, il mercato degli smartphone in Cina ha registrato un calo del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, Apple ha visto aumentare le spedizioni del 20%, distinguendosi tra i primi sei marchi mondiali. Nonostante la contrazione complessiva, l’azienda statunitense ha mantenuto una crescita significativa nel paese.

Il mercato degli smartphone in Cina ha registrato una contrazione del 4% nel primo trimestre del 2026 rispetto all’anno precedente, nonostante la crescita straordinaria di Apple che, tra i primi sei brand mondiali, ha segnato un incremento delle spedizioni del 20%. Mentre Huawei si è imposta come leader del settore nel periodo considerato, grazie alla solidità della propria catena di approvvigionamento interna e a una politica di prezzi stabili, il marchio statunitense ha conquistato il secondo posto con una quota di mercato del 19%, salendo dal 15% del primo trimestre dell’anno scorso. La strategia di Apple tra serie iPhone 17 e gestione dei costi di produzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, il balzo di Apple: iPhone 17 sfida il calo del mercato

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