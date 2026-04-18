Ci manca già Orbán

Ci troviamo a riflettere su quanto ci manca Orbán, ammettiamolo. Tra i sostenitori di un modello di governo diverso, ci siamo resi conto di quanto la sua presenza e le sue scelte abbiano influenzato il panorama politico attuale. La sua assenza si fa sentire, lasciando un vuoto che mette in evidenza le differenze tra le varie posizioni politiche e i sistemi adottati.

Beh, lo confessiamo. Sì, noi eravamo fra quei sinceri democratici, idealmente stretti stretti tra Elly Schlein e la redazione di La7, che quando abbiamo visto in diretta tv Viktor Orbán ammettere la sconfitta alle elezioni in Ungheria e passare il testimone a Péter Magyar così giovane, così bello, così ariano con quel taglio di capelli da ufficiale delle SS-Verfügungstruppe beh, abbiamo urlato commossi: «Sono immagini meravigliose, sono immagini emozionanti. Il tempo dei sovranisti è finito! Il tempo delle destre nazionaliste è finito! Ha vinto la libertà, ha vinto la democrazia». Che orgasmo, eh Elly?? E insomma sì, Orbán, Putin, Salvini, Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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