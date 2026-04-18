Cercare i propri antenati online sarà più facile | nuovi documenti dagli Archivi di Stato

Da oggi sarà più semplice trovare informazioni sui propri antenati grazie a nuovi documenti disponibili online dagli Archivi di Stato. La digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale continua a progredire, rendendo accessibili più file e archivio digitali. Questa iniziativa permette agli utenti di consultare materiali storici tramite piattaforme digitali, facilitando l’attività di ricerca genealogica e storica senza dover recarsi fisicamente nelle sedi degli archivi.

Roma, 18 aprile 2026 – Prosegue e si rafforza il percorso di digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale. Grazie alla collaborazione tra gli Archivi di Stato e FamilySearch, organizzazione non profit attiva a livello globale nella digitalizzazione e nell’indicizzazione di fonti genealogiche, è stata resa possibile la digitalizzazione massiva della documentazione anagrafica detenuta dai 102 Archivi di Stato italiani, senza alcun costo per lo Stato. Ad oggi il Portale Antenati, dedicato alla ricerca anagrafica, rende disponibili oltre 154 milioni di immagini digitali e quasi 2 milioni di registri, provenienti da 98 Archivi di Stato, proprio grazie all’attività svolta da FamilySearch.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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