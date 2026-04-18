Nel passato, molti sindaci godevano di rispetto e considerazione nella comunità. Oggi, invece, alcuni di loro sono descritti come figure poco incisive, in bilico tra comportamenti autolesionisti e scelte autodistruttive. Un tempo, i sindaci erano figure autorevoli, e solo i preti potevano contestarli, spesso con discussioni animate o preghiere. La percezione pubblica sembra essere cambiata notevolmente nel corso degli anni.

C'era un tempo in cui i sindaci erano rispettati e stimati. Solo i preti potevano contraddirli e finiva a male parole o con una preghiera alla Madonna. Oggi sono ridotti a figurine assai sciape di una politica che pretende il massimo e restituisce solo grane (soprattutto giudiziarie). Si dannano, corrono, dichiarano, smentiscono, organizzano feste, sfilate arcobaleno, la qualunque pur di reggere la buriana e non perdere il consenso. Non mi stupisce che non ci sia più nessuno che voglia fare il sindaco e che la parte più difficile delle elezioni non sia vincere ma trovare un candidato. Quella che segue è una rapida rassegna di primi cittadini italiani e loro gesta.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'erano sindaci rispettati e stimati, ora sono ridotti a figure sciape tra masochismo e suicidio

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