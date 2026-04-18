Case Green e Piano Casa Marchesano Filca Cisl provinciale | Per Salerno occasione storica

Il rappresentante di una confederazione sindacale ha dichiarato che le nuove normative europee e il Piano Casa adottato a livello nazionale offrono una possibilità importante per il territorio di Salerno. Egli ha sottolineato che per sfruttare appieno questa opportunità è necessario stabilire regole precise, garantire controlli adeguati e assicurare la sicurezza nei cantieri. Questi interventi sono fondamentali per favorire una crescita concreta e sostenibile nella zona.

La direttiva europea sulle abitazioni efficienti dal punto di vista energetico e il Piano Casa del Governo nazionale rappresentano una grande occasione per il territorio salernitano, ma per trasformarla in crescita reale occorrono regole chiare, controlli efficaci, sicurezza nei cantieri e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Aree interne, Marchesano (Filca Cisl Salerno): “Senza investimenti strutturali l’edilizia resta al palo”Alla luce della riflessione della segretaria generale della Cisl Salerno, Marilina Cortazzi, sulle difficoltà delle aree interne, interviene anche la... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Case green, l’Italia non ha un piano. Bruxelles chiede conto; Il Piano Casa e la Direttiva Case Green: un’opportunità per Salerno e la sua provincia; L’efficienza nel real estate italiano è uno scudo contro la crisi energetica; Bollette più leggere e pannelli solari: la rivoluzione green in un complesso di case popolari di Milano. Case green, l’Italia non ha un piano. Bruxelles chiede contoDalla direttiva Case green alla fine del Superbonus: chi pagherà il conto della riqualificazione energetica e chi rischia l'esclusione ... valori.it Bonus case green 2025/ Nuova fase e piano sociale: i requisitiBonus case green 2025 avviabile nell'ultima fase. Il Ministero ha già stilato l'iter processuale da dover finalizzare per la riuscita. Nell’ottica dell’ottenimento del bonus case green 2025, il ... ilsussidiario.net Case Green e Piano Casa, Marchesano (Filca Cisl): “Per Salerno occasione storica, ma sicurezza nei cantieri” - facebook.com facebook