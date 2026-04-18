Carolina Morace ha diretto la Viterbese per 84 giorni, un periodo breve ma ricco di eventi che hanno attirato l’attenzione nel mondo del calcio. La sua esperienza ha suscitato discussioni sui ruoli delle donne in ambito sportivo e sui pregiudizi ancora presenti nel settore. Durante il suo incarico, ha affrontato sfide legate alla gestione della squadra e alle aspettative dei tifosi, diventando protagonista di una vicenda che ha diviso opinioni e generato numerosi commenti.

Dai titoli dei quotidiani del tempo: "Sedotta e abbandonata", "A Carolina servono uomini", "L’urlo di Carolina: non marcate a uomo!", "Carolina, risposta da uomo". Sembrano B-movies degli anni Settanta. È curioso vedere come ci sia sempre e soltanto una prospettiva. La "risposta da uomo", per esempio, è quella che Carolina Morace dà a Luciano Gaucci, che l’ha voluta sulla panchina della Viterbese, in C1. Dopo essersi mangiato allenatori in quantità, il presidente si trova davanti a una donna che dopo due partite straccia il contratto e lo pianta in asso. Abituato a tanti yes-man, Gaucci è allibito dalla prima che osa dirgli di no. "Le donne hanno il cervello fino, molto più degli uomini", aveva spiegato presentando il suo ultimo ritrovato in fatto di comunicazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carolina Morace e la Viterbese: quei 84 giorni che sfidarono il calcio e i suoi cliché

Notizie correlate

Carolina Morace, un assist per la sua VeneziaCarolina Morace, eurodeputata del M5S, Gruppo The Left al Parlamento europeo, “scende in campo” per la sua Venezia, al fianco del candidato a sindaco...

Il Lucera Calcio si infiamma di blu per Brayan, morto improvvisamente a 84 giorniSono trascorse due settimane dalla tragica morte di Brayan, il neonato deceduto improvvisamente a Lucera, in culla, a soli 84 giorni.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Donne che allenano gli uomini: storie e battaglie (non tutte vinte) di una rivoluzione in corso; Carolina Morace e la discriminazione nel calcio italiano: Il sistema penalizza le donne che vogliono allenare; ELEZIONI FONDI, I 5 STELLE OSPITANO L’EUROPARLAMENTARE CAROLINA MORACE; Morace promuove Marie-Louise Eta come allenatrice dell’Union Berlino: Che sia la normalità.

Morace e la crisi del calcio italiano: Senza scelte coraggiose sarà solo un'operazione di facciataHo letto la relazione del presidente dimissionario della FIGC Gabriele Gravina. Solo lo scorso anno era stato rieletto con il 98,68% dei voti: una. tuttomercatoweb.com

Morace promuove Marie-Louise Eta come allenatrice dell’Union Berlino: Che sia la normalitàL'ex leggenda azzurra, allenatrice del Perugia per 5 partite, ha commentato la nomina della collega come prima allenatrice della storia della Bundesliga ... msn.com

Carolina Morace - facebook.com facebook