Canzonissima la rivelazione di Milly Carlucci | Dietro le quinte…

Milly Carlucci torna a condurre Canzonissima, lo show che andrà in onda su Rai 1 e che promette di portare sul palco musica e spettacolo dal vivo. L’evento televisivo, molto atteso, si prepara a riproporre una serata di intrattenimento con performance dal vivo e grandi artisti. La conduttrice ha condiviso alcune anticipazioni sui retroscena della produzione, senza però svelare dettagli specifici.

Torna Canzonissima, lo show condotto da Milly Carlucci, pronto a riportare su Rai 1 una serata all’insegna della grande musica e dello spettacolo dal vivo. Poco fa la Rai ha pubblicato un comunicato con tutte le anticipazioni della puntata di sabato 18 aprile. Nelle stesse ore è uscita anche un’intervista alla conduttrice, con dettagli inediti su ciò che accade dietro le quinte durante la settimana di prove. Sabato 18 aprile alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda il quinto appuntamento con il programma, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. La canzone vincitrice della quarta puntata è stata “La Notte” di Arisa, che accederà alla finale insieme a “Il mio canto libero” di Fabrizio Moro, “La leva calcistica della classe ‘68” interpretata ancora da Arisa e “Caruso” di Lucio Dalla nella versione di Vittorio Grigólo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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