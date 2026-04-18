Camaro e Giostra due notti di spari e ritorsioni nell’inchiesta sulle spedizioni armate

Nelle notti di dicembre, nei quartieri di Camaro e Giostra, sono stati registrati diversi spari. Le sparatorie sono avvenute a pochi giorni di distanza l’una dall’altra e sembrano essere parte di una serie di ritorsioni tra gruppi criminali. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi, che hanno causato paura tra i residenti e hanno portato a sequestri di armi e a interventi nel territorio.

Due notti di dicembre, pochi giorni di distanza, e una sequenza di colpi d’arma da fuoco che attraversa i quartieri di Camaro e Giostra come una ritorsione incrociata. È il cuore dell’indagine della Squadra Mobile di Messina, coordinata dalla Procura diretta da Antonio D’Amato, che ha portato a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Spari in un bar di via Forze Armate. Gambizzato 35enne. "Raid mirato" Uno Bianca, la nuova inchiesta sulle impronte digitali lasciate nell’armeria di via VolturnoBologna, 23 febbraio 2026 – Un’impronta palmare sul bancone e una serie di altre impronte digitali rinvenute nel negozio che fu teatro del duplice... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Ho combinato un manicomio. Un'offesa ai parenti e la vendetta a colpi di fucile: ricostruita la faida notturna tra i rioni di Messina. Porta Santo Spirito conquista la 41esima Lancia d'Oro dopo una Giostra tiratissima e bellissimaNonostante il cambio di cavallo a poche ore dalla Giostra, Elia Cicerchia, in sella a Toni, ha centrato due cinque e con i due quattro di Gianmaria Scortecci ha regalato alla Colombina la Lancia d'Oro ... lanazione.it Due giorni per scoprire il mondo del cavallo e della Giostra del SaracinoArezzo, 13 agosto 2025 – Due giorni per scoprire il mondo del cavallo e della Giostra del Saracino. Lunedì 1 settembre e martedì 2 settembre torna il campus di equitazione organizzato dalla Scuderia ... lanazione.it