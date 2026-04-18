Nel calciomercato, il rapporto tra l'agente Zahavi e l'allenatore Tare viene considerato un elemento importante nella trattativa per l'acquisto di Robert Lewandowski da parte del Milan. La società rossonera mantiene ancora un forte interesse per l'attaccante, con l'obiettivo di rafforzare la propria linea offensiva. Nel frattempo, anche Ibrahimovic ha rilasciato alcune dichiarazioni che attirano l'attenzione, senza però influenzare ufficialmente le trattative.

Il Milan continua a studiare i piani per il futuro del proprio attacco: se Camarda tornerà a disposizione del Lecce tra pochi giorni, il Diavolo starebbe continuando ad osservare Santiago Castro del Bologna. Ma il grande sogno potrebbe essere Robert Lewandowski in scadenza di contratto con il Barcellona. Al momento, il polacco non si è esposto sul suo futuro e tutte le strade restano aperte. Tra queste anche la Serie A e l'Italia con il Milan e la Juventus spesso accostati all'ex Bayern Monaco. Servirà, nel caso, trovare l'accordo economico: ricordiamo che Lewandowski percepisce 20 milioni di euro annui al Barcellona. Come...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, rapporto Zahavi-Tare chiave per Lewandowski. E occhio alla parola di Ibrahimovic

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