Calciomercato Inter focus su Marco Palestra

Nell’anticipo di ieri sera disputato a San Siro, Marco Palestra ha giocato una partita che ha attirato l’attenzione. L’attaccante, di recente al centro delle attenzioni di mercato dell’Inter, ha mostrato buone qualità sul campo. La sua performance ha fatto discutere tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando le voci riguardanti un possibile trasferimento. La serata ha riservato anche altri sviluppi legati alla società nerazzurra.

Era uno dei più attesi dell’anticipo di ieri sera giocato a San Siro. L’obiettivo di calciomercato dell’Inter Marco Palestra si è reso protagonista di una buona partita. Settantacinque minuti largo sulla destra, un quarto d’ora – quello finale – schierato sulla fascia sinistra. Una bella sfida nella quale il ragazzo Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, focus su Marco Palestra Mercato InterL’Inter Pronta a Spendere! Colpo dalla A! Notizie correlate Calciomercato Inter, pronta l’offerta per Marco PalestraNell’ennesima figuraccia della Nazionale italiana con aspirazioni mondiali, possiamo trovare anche qualche nota positiva. Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Marco PalestraPochi dubbi su cosa si dovrà fare a sinistra, tanti interrogativi per quanto riguarda la fascia destra. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calciomercato Inter, tentativo per Nico Paz con i soldi di Bastoni: la richiesta del Real Madrid; Inter, rinnovo Carlos Augusto in standby: c’è la Roma, il brasiliano vuole…; Inter, la gestione di Bastoni tra campo e mercato: il punto; Inter, pronto il colpo dalla Roma: ma non si tratta di Koné | Ecco chi è il vero obiettivo. Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosaL'Inter, con lo Scudetto ormai ad un passo, prepara il mercato estivo puntando sulle indicazioni di Chivu. Il tecnico rumeno in estate potrebbe cambiare modulo. Inter, il piano di Chivu: tre innesti e ... fantacalcio.it C'è un intreccio di mercato che passa da Bergamo e Madrid e avvicina Koné all'InterLa prima domanda che viene da chiedersi è la seguente: esiste forse una moria di centrocampisti box to box nel calcio di oggi? Risposta: forse sì, perché a quanto sembra tante delle big italiane ed eu ... gazzetta.it Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p facebook ESCLUSIVA: l’Inter ha come obiettivo #ManuKoné e nella possibile trattativa avrebbe messo sul piatto #Pavard #calciomercato x.com