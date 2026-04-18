Cade nel fiume a Forni Avoltri elicotteri e sommozzatori per ripescarlo
Un uomo di 80 anni è finito nel fiume questa mattina vicino a Frassenetto di Forni Avoltri. Sul posto sono intervenuti un’eliambulanza e i sommozzatori delle forze di soccorso per tentare di recuperarlo. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. La situazione è sotto stretta osservazione da parte dei soccorritori.
Un anziano di 80 anni è caduto stamattina nelle acque di un torrente, in circostanze ancora poco chiare, nei pressi di Frassenetto di Forni Avoltri. Un passante si è tuffato per salvarlo, ma non riuscendo a capire in che punto del corso d'acqua fosse l'anziano, ha dovuto desistere. Per ritrovare.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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