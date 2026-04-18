Cade nel fiume a Forni Avoltri elicotteri e sommozzatori per ripescarlo

Un uomo di 80 anni è finito nel fiume questa mattina vicino a Frassenetto di Forni Avoltri. Sul posto sono intervenuti un’eliambulanza e i sommozzatori delle forze di soccorso per tentare di recuperarlo. Le cause della caduta non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo le verifiche del caso. La situazione è sotto stretta osservazione da parte dei soccorritori.