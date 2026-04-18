Bra-Ternana le formazioni ufficiali della gara | esordio assoluto tra i pali

Sabato 18 aprile alle 20.30 si gioca la partita tra Bra e Ternana allo Stadio Sivori di Sestri Levante. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e tra i protagonisti c’è un portiere al suo esordio assoluto tra i pali. La gara si svolge in un clima di attesa e si prevede un match equilibrato tra le due squadre.

Le formazioni di Bra-Ternana scendono in campo sabato 18 Aprile alle ore 20.30 presso lo Stadio Sivori di Sestri Levante. Per le Fere una settimana delicatissima a livello societario, con la società attualmente in liquidazione giudiziale e la squadra che può giocare per l'esercizio provvisorio.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Bra-Ternana, le formazioni ufficiali della gara Ternana-Campobasso, le formazioni UFFICIALI della garaLe compagini di Ternana-Campobasso si affrontano nel posticipo pomeridiano delle 17,30. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere Bra-Ternana: data, orario e diretta; Bra-Ternana, ultime dai campi e probabili formazioni: due ternani nell’undici titolare; Calcio serie C, Bra - Ternana si gioca regolarmente: il Tribunale ha concesso l'esercizio provvisorio ai rossoverdi; Ternana in liquidazione: cosa cambia per la Samb, sabato umbri attesi dal Bra. Bra-Ternana 1-1: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bra-Ternana di Sabato 18 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Bra-Ternana, in campo Capac e Ferrante: le formazioni ufficialiSono state diramate le distinte del match tra Bra e Ternana, attese in campo al Giuseppe Sivori per il calcio d'inizio delle 20:30. I giallorossi di casa cambiano qualche pedina rispetto alla ... tuttoc.com Sono 93 i tifosi che seguiranno la Ternana nella trasferta di Sestri Levante contro il Bra. Si gioca questa sera alle ore 20,30 #BraTernana #LegaPro #SerieCSkyWiFi - facebook.com facebook AcBraAsd x.com