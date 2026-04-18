Durante la partita, un centrocampista nato nel 1997 e cresciuto nelle giovanili di una squadra locale ha segnato un gol contro quella stessa squadra. Dopo aver realizzato la rete, ha subito fermato il gioco, compiendo un gesto di rispetto nei confronti dei tifosi presenti. Questo comportamento ha suscitato emozioni tra i supporter e ha attirato l’attenzione di chi ha assistito alla scena.

Il centrocampista dell’Inter, nato nel 1997 e cresciuto nelle giovanili del Cagliari, ha segnato un gol proprio contro la squadra che lo ha formato, manifestando immediatamente un profondo senso di rispetto verso i tifosi locali. Durante l’incontro di ieri, Barella ha trasformato il vantaggio dei nerazzurri portando il punteggio sul 2-0, ma la sua reazione al momento della rete è stata lontana dai classici festeggiamenti sportivi. Un gesto di rispetto tra le dinamiche del campo. Nel momento esatto in cui la palla ha gonfiato la rete, Barella ha scelto una via diversa dall’esultanza plateale. Il giocatore si è rivolto con le mani verso il pubblico rossoblù, un segnale chiaro per chiedere scusa ai sostenitori della sua città d’origine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barella segna e si ferma: il gesto di rispetto che commuove il Cagliari

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