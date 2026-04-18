La finale di Coppa d’Olanda si disputerà il 19 aprile 2026 alle 18:00 tra AZ Alkmaar e NEC. Per la seconda volta consecutiva, la partita si svolge senza la presenza di nessuna delle tre squadre considerate più grandi del torneo. L’AZ Alkmaar torna in campo dopo aver perso ai rigori la finale della scorsa stagione contro il Go Ahead Eagles, mentre il NEC cerca di conquistare il trofeo.

Per la seconda volta di fila la finale di Coppa d’Olanda si gioca senza nessuna delle tre big, con l’AZ Alkmaar che contro il NEC proverà a rifarsi dopo aver perso ai rigori quella del 2024-25 contro il Go Ahead Eagles. La squadra di Lee-Roy Echteld, ex tecnico della giovanile che ha fine gennaio ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AZ Alkmaar-NEC (Finale Coppa d’Olanda, 19-04-2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

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