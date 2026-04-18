Martedì 21 aprile 2026, il personale della Polizia Stradale di Avellino Ovest si riunirà a Mercogliano per ricordare un giovane agente. L'evento rappresenta un momento di commemorazione istituzionale dedicato a una figura che ha lasciato un segno nel servizio di polizia. La cerimonia si svolgerà in una data importante per l’unità, con la partecipazione dei colleghi e delle autorità locali.

Il personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avellino Ovest si riunirà martedì 21 aprile 2026 a Mercogliano per celebrare un momento di profonda memoria istituzionale. L’occasione segna la dedica ufficiale della sala riunioni del presidio irpino all’Assistente Capo della Polizia di Stato Giuseppe Walter Manfra, scomparso il 12 dicembre 2020 quando aveva soltanto 41 anni. Un tributo che entra nella quotidianità del presidio. L’iniziativa nasce dal desiderio dei colleghi di onorare l’impegno e il valore dimostrati da Manfra durante il suo servizio. Piuttosto che una cerimonia isolata, il reparto ha scelto di imprimere il nome dell’assistente capo in uno degli spazi più operativi della struttura: la sala dove i funzionari e gli agenti si confrontano e pianificano le attività quotidiane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, la Polizia Stradale onora il valore di un giovane agente

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