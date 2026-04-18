Autotrasporto scatta il rischio del blocco nazionale I camionisti pugliesi | Il Governo intervenga o sarà paralisi per l' Italia

Il settore dell'autotrasporto in Italia si trova di fronte alla possibilità di uno stop totale, con i camionisti pugliesi che chiedono un intervento immediato da parte del governo. Nei giorni scorsi, il rumore dei motori ha attraversato la regione, e ora si teme che questa mobilitazione possa estendersi a livello nazionale, portando a una paralisi dell’intero comparto.

Il rombo dei motori che ha attraversato la Puglia nei giorni scorsi rischia di trasformarsi nel blocco totale del comparto nazionale dell'autotrasporto. Dopo l’operazione di sensibilizzazione ‘Se si spegne l’autotrasporto, si spegne il Paese’, che ha visto i camionisti pugliesi scendere in piazza.🔗 Leggi su Baritoday.it

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