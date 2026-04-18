Attacco al presidio di Mansi | minacce e vandali scacciano il consigliere

Nella serata di ieri, intorno alle 20:00, il presidio istituito in via del Bon da un consigliere per evidenziare problemi ai passaggi a livello è stato preso di mira da atti vandalici e minacce. Il consigliere, presente sul posto, è stato scacciato da individui che hanno provocato danni e urlato insulti. L’intervento delle forze dell’ordine non è ancora stato reso noto.

Il presidio istituito da Matteo Mansi in via del Bon per denunciare la criticità dei passaggi a livello è stato oggetto di violenti atti vandalici e minacce ieri sera, verso le ore 20:00. Un uomo dalla corporatura imponente e una donna si sono avvicinati alla postazione pacifica, danneggiando la tenda e i manifestoni esposti, costringendo il consigliere comunale a un ripiegamento fisico dopo essere stato intimidito. L’episodio, avvenuto al calar del sole, ha il coinvolgimento diretto di due individui che hanno preso di mira la struttura della protesta. Secondo quanto riferito da Mansi, l’uomo coinvolto nella dinamica ha esercitato una pressione fisica tale da obbligare il a indietreggiare, un’aggressione interrotta solo grazie alla presenza di testimoni che stavano registrando la scena con i propri dispositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Attacco al presidio di Mansi: minacce e vandali scacciano il consigliere Notizie correlate Leggi anche: Paura per Mansi, distrutto il suo presidio contro i passaggi a livello Nocera Inferiore: presidio notturno contro i vandali in centroLe forze dell'ordine hanno stabilito un presidio fisso in Piazza Diaz e nelle zone centrali di Nocera Inferiore per contrastare una serie di atti...