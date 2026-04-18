Una nuova formula di lavaggio per la frutta è stata sviluppata da un'università canadese. Questo metodo permette di eliminare tra l’86% e il 94% dei residui di pesticidi presenti sui prodotti. Rispetto ai metodi tradizionali come bicarbonato e amido, questa tecnica si dimostra più efficace nel rimuovere le sostanze chimiche. La scoperta potrebbe rappresentare un passo avanti nella pulizia degli alimenti freschi.

Un nuovo metodo di lavaggio sviluppato dalla University of British Columbia promette di eliminare tra l’86% e il 94% dei residui di pesticidi dalla frutta, superando nettamente l’efficacia del bicarbonato e dell’amido. La scoperta, pubblicata sulla rivista ACS Nano, utilizza una miscela di amido, ferro e acido tannico per pulire i prodotti agricoli e, contemporaneamente, creare una barriera protettiva che ne prolunga la conservazione. Nelle prove condotte dai ricercatori canadesi su campioni di mele, con concentrazioni di fitofarmaci fissate a circa 10 milligrammi per litro, la soluzione tecnologica ha mostrato prestazioni superiori ai metodi domestici tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio pesticidi: la nuova formula che pulisce e salva la frutta

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