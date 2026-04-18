È morta all’età di 57 anni Nadia Farès, attrice e modella di origini marocchine, dopo essere stata ricoverata in ospedale a causa di un malore avuto in piscina. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi. La notizia si è diffusa attraverso fonti ufficiali che hanno confermato la sua morte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ricovero dopo il malore in piscina. È morta all’età di 57 anni Nadia Farès, attrice e modella francese di origini marocchine. La donna era stata trovata priva di sensi in una piscina a Parigi circa una settimana fa e da allora si trovava in coma. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata dopo essere stata soccorsa in un club privato situato in Rue Blanche, nel nono arrondissement della capitale. La notizia è stata resa pubblica dalle figlie, Cylia e Shana. Aperta un’indagine sulle circostanze. Sulla vicenda è stata avviata un’inchiesta per chiarire quanto accaduto, mentre restano ancora da definire le cause precise del malore che ha portato al tragico epilogo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Addio a Nadia Farès: scomparsa a 57 anni l’attrice franco-marocchina

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