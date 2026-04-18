A Pescara si segnalano problemi di pressione dell’acqua nelle abitazioni, con una diminuzione della portata nei rubinetti. Dopo che la qualità dell’acqua è stata ripristinata, le richieste da parte dei cittadini sono aumentate, mentre si sono verificati cali di pressione in alcune zone. La società che gestisce il servizio ha fornito spiegazioni sulle cause di questa situazione, senza indicare interventi immediati.

Pescara - Dopo il ritorno della potabilità cresce la domanda domestica e si registrano cali diffusi: l’azienda rassicura, nessun guasto ma effetto temporaneo destinato a rientrare All’indomani del ripristino della potabilità dell’acqua, emergono nuove criticità nel territorio pescarese, con un diffuso calo della pressione idrica segnalato in diverse aree. A chiarire la situazione è l’Aca, che esclude problemi strutturali alla rete e parla di un fenomeno legato a un picco eccezionale di consumi simultanei. Secondo quanto comunicato, l’aumento improvviso della domanda è riconducibile al massiccio utilizzo domestico registrato dopo il via libera all’acqua potabile.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Acqua a bassa pressione nel Pescarese: Aca spiega cosa sta succedendo

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