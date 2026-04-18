Accusa gravi criticità | sospensione immediata dell’accreditamento per un laboratorio di analisi nel brindisino Nas carabinieri

I carabinieri del NAS di Taranto hanno diffuso un comunicato riguardante un laboratorio di analisi nel brindisino, evidenziando accuse e criticità rilevate durante i controlli. La verifica ha portato alla sospensione immediata dell’accreditamento del laboratorio stesso. La comunicazione ufficiale sottolinea che le ispezioni sono state condotte nel rispetto delle procedure e che risultano irregolarità nelle procedure adottate. Non sono forniti ulteriori dettagli su eventuali persone coinvolte.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri l: Controlli dei NAS di Taranto hanno portato alla luce una serie di gravi criticità all’interno di un noto laboratorio di analisi cliniche della provincia di Brindisi, struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e autorizzata anche a svolgere analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari. L’attività ispettiva, mirata alla verifica dei requisiti igienico-strutturali e dei titoli abilitanti del personale, ha fatto emergere carenze tali da spingere la Sezione Accreditamento e Qualità della Regione Puglia ad adottare un provvedimento di sospensione immediata dell’accreditamento istituzionale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Accusa, gravi criticità: sospensione immediata dell’accreditamento per un laboratorio di analisi nel brindisino Nas carabinieri Notizie correlate Gravi irregolarità in laboratorio di analisi nel Brindisino: sospeso accreditamento regionaleBRINDISI - Gravi criticità all’interno di un noto laboratorio di analisi cliniche della provincia di Brindisi. Accusa, usura aggravata dal metodo mafioso e interessi anche dell’800 per cento: un arresto nel brindisino PoliziaUn pregiudicato è stato arrestato a Mesagne dalla polizia in un’operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce. Contenuti e approfondimenti Monaldi, l’accusa di Fico: Le criticità sono più gravi stop ai trapianti pediatriciIspezione formale e stop ai trapianti pediatrici fino a quando non ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie. La scure del presidente della Regione, Roberto Fico, si abbatte sull’Azienda ... napoli.repubblica.it La morte di Domenico, la Regione dispone ispezione straordinaria al Monaldi per gravi criticitàL'accertamento avviato nelle scorse settimane ha restituito un quadro estremamente preoccupante. Così il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nell'annunciare un primo pacchetto di misure ... rainews.it