Accoltellò giovane intervenuto per sedare lite arrestato un 17enne

Un minorenne di 17 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Casoria con l’accusa di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da taglio. L’arresto è stato disposto dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dopo un episodio in cui il giovane ha accoltellato un’altra persona che aveva cercato di intervenire per sedare una lite.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ accusato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da taglio il 17enne arrestato stamane dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Napoli. La vicenda è quella dell’accoltellamento di un sedicenne avvenuto nella nottata del 20 ottobre 2024 nel parco commerciale “Multibit” di Casoria. Dopo l’analisi dei filmati di videosorveglianza del luogo e in base a indagini e ricostruzioni tecniche, si è accertato che la vittima si era interposta, tentando di mettere pace, in una lite iniziata per futili motivi tra alcuni giovani, ricevendo dall’arrestato un fendente all’addome.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Accoltellato in una rapina, gli aggressori: Speriamo muoia - Vita in Diretta 19/11/2025

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