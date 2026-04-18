A causa delle tensioni in Medio Oriente, i prezzi dell'acqua minerale potrebbero aumentare nei prossimi mesi. Si prevede un incremento di circa 5 o 6 centesimi di euro per bottiglia da 1,5 litri, con un impatto stimato di circa 606 milioni di euro all’anno sui consumatori italiani. La crisi internazionale sta influenzando anche il settore delle bevande, portando a rincari che potrebbero riguardare anche altri prodotti.

La crisi in Medio Oriente rischia di far salire i prezzi al dettaglio anche di bevande e acqua minerale al punto che una bottiglia da 1,5 litri potrebbe a breve costare fino a 56 centesimi di euro in più, determinando una stangata sui consumatori italiani da complessivi 606 milioni di euro annui. Non solo. Potrebbero verificarsi anche carenze nelle forniture di acqua minerale a negozi e supermercati. Lo afferma il Codacons, che è entrato in possesso di alcune comunicazioni formali di aggiornamento al rialzo dei prezzi da parte dei produttori di plastica per bottiglie, tappi, etichette e film utilizzati per l'acqua minerale e le bevande in generale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A rischio l'acqua minerale, rincari fino a 6 cent a bottiglia

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